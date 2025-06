"Tato" Algorta en la entrevista de Gran Hermano: "Supe que podía llegar lejos pero nunca ganar"

"Siempre estuvo muy peleado el segundo y tercer puesto", agregó en relación a Ulises (segundo) y Luz (tercera).

Cuando le consultó a Tato si sabía que iba a ganar, dijo: "Arranqué muy arriba. sabía que ahí o me iba o proyectaba, y cuando vi que salió bien, me tenía fe para llegar lejos. De ahí a ganar, la verdad que no".

Gastón Trezeguet le consultó si sabía que "le iba a garpar" que lo estuviesen dejando de lado, y asumió que sí. "Yo lo que quería era hacer un grupo chico pero muy fuerte, defenderlo a muerte, y al resto intentar irlos sacando de a poco. Cuando veo que todo estaba apuntado hacia nosotros, dije, esto es positivo".

Respecto al grupo, sostuvo que decantó por "la conexión" con Luz, Luciana y Lucia.

"Hubo algunos momentos, como cuando el famoso tema de la carne. Ahora salís y te empiezan a contar cosas. Y hay cosas que no se interpretaron como yo quería, que algún comentario que hice que la forma no fue la correcta. Y es difícil cuando hablás no te terminás de escuchar y capaz que algo sonó de una manera que vos no lo quisiste transmitir así", dijo Tato y mencionó el momento en el que "mandó a pensar" a sus compañeras.

Y luego habló sobre su situación con Luz: