Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Guillermo Besozzi acercarse a la Intendencia de Soriano

A la salida del Juzgado Letrado de Mercedes, Besozzi indicó que "siente la tranquilidad de que es lo que tenía que pasar". "Yo, siento que no debería estar pasando por esto, pero bueno, me ha tocado vivir esto y la vamos a seguir peleando", agregó.

Besozzi destacó el trabajo de sus tres abogados en la causa. "Siento que hoy se me dan las condiciones como tienen que ser para cualquier intendente que tiene que gobernar, que la Constitución lo mandata, que la gente lo elige y que lo vamos a hacer, como siempre, con responsabilidad y muy cercano a la gente", valoró. "Lo normal es que cualquier intendente que es electo termine asumiendo y haciéndose cargo del gobierno departamental", acotó.

Sin embargo, el resto de las medidas cautelares se mantienen: deberá permanecer en arresto domiciliario desde la medianoche a las 7 de la mañana y presentarse una vez por semana en la comisaría. Además, tiene cierre de fronteras y prohibición de salir del país. El abogado de Besozzi, Pablo Vera, indicó que la solicitud de la defensa no abarcó estas medidas, solo la prohibición de acercamiento y comunicación a la Intendencia de Soriano.

ABOGADO BESOZZI

IMPUTACIÓN

Besozzi fue imputado en primera instancia el 13 de marzo por reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, delito de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, y como coautor de un delito de cohecho calificado.

Cuando imputado, Besozzi debía cumplir con arresto domiciliario total por 180 días y se le colocó tobillera electrónica, como medida cautelar. En el marco de la campaña hacia la reelección, el dirigente nacionalista debió permanecer varios días en la chacra de su propiedad, donde recibió a simpatizantes y otros integrantes del Partido Nacional, pero sin abandonar el predio.

Luego, el 5 de mayo, en la previa a las elecciones departamentales y municipales, la Justicia accedió a quitarle la tobillera y dispuso arresto nocturno desde medianoche hasta las 7 de la mañana, con lo que pudo participar en el cierre de su campaña.

Los abogados de Besozzi recurrieron la sentencia en primera instancia con el objetivo de un Tribunal de Apelaciones decretara la nulidad de la imputación, pero los ministros Luis Charles y Adriana de los Santos entendieron que se debía confirmar la imputación, no así la ministra Gabriela Merialdo, que consideró que correspondía declarar la nulidad absoluta de la actuación judicial en primera instancia.

La prohibición de no acercamiento a las oficinas municipales, llevó a Besozzi a elegir entre votar o no votar, ya que su circuito estaba ubicado en la Secretaría de Deportes de la Intendencia, pero la advertencia de Fiscalía de disponer la prisión preventiva en caso de incumplimiento lo llevó a no sufragar el 11 de mayo.

Con los resultados electorales que confirmaron su victoria, los abogados de Besozzi solicitaron a la Justicia la revocación de la medida cautelar de no acercamiento a edificios municipales de cara a la asunción de un nuevo período al frente de la Intendencia de Soriano el próximo 10 de julio.