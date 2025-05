Suprema Corte dio lugar a pedido de casación de Fiscalía en investigación contra Robert Yroa y revocó sobreseimiento

En febrero de 2024 fue imputado en esta causa, que investiga el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez. Su defensa apeló y allí un tribunal había resuelto, en junio de 2024, su sobreseimiento. Ante esto, el fiscal presentó un recurso de casación y el hombre volvió a quedar en calidad de imputado por este hecho. La investigación del fiscal determinó que Yroa le entregó a un particular un arma que había sido importada por el Ministerio del Interior con un fin específico.

"A juicio de quienes concurren a conformar la mayoría, asiste razón a la Fiscalía y, en el caso, la atipicidad o no de la conducta deberá ser debatida en el marco del juicio oral a la luz de la prueba que fuere admitida por la Sra. Juez de garantías", sostiene la sentencia. "Al evacuar el traslado de la acusación (fs. 14), la Defensa reconoce tener el arma en cuestión en depósito y luego haberla vendido en el año 2016, limitándose la controversia a la autorización requerida por el imputado y sobre las normas legales vigentes al momento de la venta", agrega.

En tanto, los fiscales que no acompañaron la sentencia, argumentaron: "Desde nuestro punto de vista, identificar cuál fue la contravención administrativa o la autorización requerida en la enajenación del arma se trata de un elemento esencial de la acusación en el caso concreto. Esta alegación no puede integrar el objeto de la prueba; en todo caso, será un hecho a probar si el imputado cumplió o no con el trámite requerido".