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Siniestro fatal en Salto: un joven esquivó un auto e impactó contra una columna

La víctima tenía 19 años. En primera instancia el joven fue trasladado en estado grave y atendido en el Hospital de Salto, pero no sobrevivió.

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Un joven motociclista impactó contra una columna de tendido eléctrico en Salto, fue trasladado de urgencia pero no sobrevivió.

La escena del siniestro fatal fue en avenida Enrique Amorim esquina Agustín Pedroza, en la zona del barrio La Amarilla. Sobre las 22:40 ocurrió el siniestro y sobre la medianoche falleció la víctima, mientras era atendido en el Hospital de Salto.

El conductor tenía 19 años y de acuerdo a investigación policial, impactó contra la columna tras esquivar un auto que se había aproximado hasta la intersección.

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