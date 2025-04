Sandra Lazo sancionó a cuatro oficiales de la Armada, entre ellos al excomandante, por información falsa y pagos millonarios sin aviso

Ese grupo de trabajo solicitó información a varios oficiales. Algunos demoraron las respuestas, lo que fue calificado como un acto de indisciplina, y otros dieron información falsa, dijo la ministra, lo que derivó en los cuatro oficiales sancionados.

En el caso del excomandante Wilson la sanción es por no informar del pago de 8 millones de dólares (realizado en marzo de este año), y en particular por no dar aviso previo directamente a la ministra de Defensa.

El grupo de trabajo creado por Lazo para analizar el proceso de compra de las patrulleras oceánicas presentará un informe final en los próximos días, con sugerencias sobre los pasos a seguir.

De allí pueden surgir nuevas sanciones o la conformación de una investigación administrativa interna que derive, a su vez, en distintos grados de responsabilidad.

Lazo dijo que las sanciones aplicadas a los cuatro oficiales no tienen que ver con la compra en sí de las lanchas patrulleras, si no con el comportamiento de los oficiales ante el requerimiento de información por parte del grupo de trabajo creado directamente por la ministra.