Prohibición de acercamiento para joven que baleó a su pareja en Salto; padres de la víctima denuncian 2 años de violencia sin respuestas

Analía, la madre de Micaela, dijo a Subrayado que ha hecho varias denuncias desde hace dos años, porque el imputado es violento con su hija. Reclamó que pese a las insistencias ante las autoridades, no obtuvo respuestas. Y lamentó que esos episodios derivaron en que este sábado a la tarde, su hija fuera baleada y esté internada grave.

SALTO MUJER HERIDA "Soy una madre desesperada que siempre luchó para que esto parara", dijo Analía.

"Los médicos nos dicen que hay que esperar. Ellos no se explican cómo la bala no destrozó todo adentro. Ella no perdió la vida pero ella la está luchando. Hay que esperar, hay que ser fuerte, hay que rezar", expresó.

En compañía del padre de la joven, Analía contó: "Ella estaba en pareja con una persona que la súpermaltrataba y golpeaba (...) Me daba cuenta por los golpes. Desde el día 1 que me enteré que ella sufría violencia, siempre estuve apoyándola y moviéndome con ella. Hay miles de denuncias por escrito, con abogado, con todo".

"Logramos que le pusieran una tobillera a él. Así mismo un día mandó un celular con un compañero de él, se comunicó con ella y la convenció de que retirara la denuncia. Ahí se la llevó a vivir con él a una casa y volvieron los golpes, hasta que logré traerla para casa", agregó.

"Lo que quiero es que mi hija salga de esto. Ella es fuerte y va a salir. Que se haga justicia, soy una madre desesperada que siempre luchó para que esto parara. No es de ahora, hace 2 años vengo luchando con esto", reclamó la mujer.

Y cuestionó a las autoridades: "Lo que me decían era que yo no podía hacer nada porque ella era mayor. Es mayor pero yo soy la madre. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que me la maten para que ustedes hagan algo? Y es lo que está pasando ahora".