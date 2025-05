Presidente de Colonización a la oposición: "Hay un claro desprecio a los pobres, en este caso del campo"

El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera , fue consultado este miércoles sobre las críticas que recibió desde la oposición por la compra de un campo en Florida por 32,5 millones de dólares y por su condición de colono, ahora al frente del INC, y respondió que esas críticas obedecen “a una lucha muy fuerte de clases”, y que “hay un claro desprecio a los pobres, en este caso del campo”.

“Antes de asumir me dijeron que es compatible. Al ser arrendatario no dependo, no soy funcionario, siempre dije que soy colono y lo dije el primer día que asumí. Ser colono no es una actividad. Que estoy arrendando un campo no es una actividad, no es un mérito”, dijo Viera.

“Cuando me asesoraron me dijeron que incluso era un plus que sea colono por el conocimiento del sector. El voto del presidente no vale doble ni nada, vale lo mismo que cualquier otro director. No soy dependiente, no soy funcionario. Para mi es un tema saldado, la parte de jurídica seguirá adelante”, agregó.

Sobre la compra del campo, que será destinado a 16 familias productoras de leche (tambos), Viera respondió: “Por qué se oponen tanto, porque salió Colonización a comprarlo. Ahora se dan cuenta que soy colono”.

“La ciudadanía es inteligente, se da cuenta que acá hay una lucha muy fuerte de clases. En las administraciones anteriores del Frente se compró mucha tierra para que las familias puedan trabajar en el campo. Creo que esto está muy claro, primero iban por una locura de la compra del campo y ahora van por el presidente de Colonización. Hay un claro desprecio a los pobres, en este caso del campo”, apuntó.

Sobre las críticas del senador blanco Sebastián Da Silva, que cuestiona por improcedente e inoportuna la compra del campo, Viera respondió: “Hace unos días lo llamé a Da Silva para hablar de temas de Colonización. Ahí me dijo que una funcionaria de Colonización trabaja con él. Qué casualidad que ahora se filtran documentos”.