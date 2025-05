Presidente de Colonización es colono y dijo que se asesoró al asumir: "Si un abogado se para en eso, es muy burro o hay intención"

"Que sea colono no es una actividad que tiene que ser incluida en un currículum. El currículum dice es cuál es mi actividad, mi trayectoria y qué he hecho", respondió, al ser consultado sobre la votación de su venia. La oposición dice que en el momento de la votación, los legisladores no sabían que era colono, que no tenían esa información.

"Todo el mundo sabía públicamente que soy colono. El artículo 200 dice: es para alguien que tiene dependencia, que es funcionario. Si un abogado se para en eso, o es muy burro o hay otra intención detrás", dijo Viera este martes.

Y agregó: "Yo pregunto, ¿un director de UTE, Antel u OSE, no es usuario del servicio?".

Viera dijo que tiene el apoyo político y que el objetivo es seguir comprando tierras para jóvenes y mujeres. "Está en el compromiso del gobierno, nuestra misión es esa. El apoyo político lo tenemos", aseguró.

La polémica ocurrió luego de que Colonización adquiriera un campo en Florida, en homenaje al expresidente José Mujica. La oposición criticó el valor de esa tierra y pidió la renuncia de Viera, por ser colono. Desde el Frente Amplio defendieron la compra y anunciaron que se seguirán comprando campos.