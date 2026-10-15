La zona de Antonio Pereira y Juan Agazzi, en la Cruz de Carrasco, fue escenario de un enfrentamiento a tiros entre policías y delincuentes en la madrugada de este jueves. En los últimos días, ese lugar ha sido escena de varios tiroteos, algunos de ellos con personas baleadas.
Policías y delincuentes se enfrentaron a tiros en la Cruz de Carrasco; incautaron armas y chalecos antibalas
Los policías se enfrentaron a tiros con dos hombres que intentaron interceptar durante una recorrida de vigilancia. Hubo más de 20 disparos y los sospechosos escaparon por los pasajes.
Policías de Investigaciones de la Zona Operacional II realizaban tareas de vigilancia cuando vieron a dos hombres que caminaban en actitud sospechosa. Los interceptaron para registrarlos, pero, en ese momento, ambos sacaron armas y comenzaron a disparar contra los efectivos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
Se generó entonces un enfrentamiento en el que se efectuaron más de 20 disparos. Los dos hombres huyeron por los pasajes de la zona.
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Tras el tiroteo, los policías incautaron una pistola Glock reportada como robada y requerida por Investigaciones de Canelones, además de otra pistola Glock 26 modificada para disparar en ráfaga, cargadores y 51 municiones.
En el lugar también encontraron otros tres bolsos con municiones y dos chalecos antibalas. Todos los elementos fueron derivados a Policía Científica para su peritaje.
Los investigadores identificaron a uno de los sospechosos y trabajan para detener a ambos.
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