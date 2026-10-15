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Antonio Pereira y Juan Agazzi

Policías y delincuentes se enfrentaron a tiros en la Cruz de Carrasco; incautaron armas y chalecos antibalas

Los policías se enfrentaron a tiros con dos hombres que intentaron interceptar durante una recorrida de vigilancia. Hubo más de 20 disparos y los sospechosos escaparon por los pasajes.

Armas, cargadores y chalecos antibalas incautados tras el tiroteo.

Foto: Policía. Armas, cargadores y chalecos antibalas incautados tras el tiroteo.

Foto: Policía. Armas, cargadores y chalecos antibalas incautados tras el tiroteo.

La zona de Antonio Pereira y Juan Agazzi, en la Cruz de Carrasco, fue escenario de un enfrentamiento a tiros entre policías y delincuentes en la madrugada de este jueves. En los últimos días, ese lugar ha sido escena de varios tiroteos, algunos de ellos con personas baleadas.

Policías de Investigaciones de la Zona Operacional II realizaban tareas de vigilancia cuando vieron a dos hombres que caminaban en actitud sospechosa. Los interceptaron para registrarlos, pero, en ese momento, ambos sacaron armas y comenzaron a disparar contra los efectivos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Se generó entonces un enfrentamiento en el que se efectuaron más de 20 disparos. Los dos hombres huyeron por los pasajes de la zona.

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Tras el tiroteo, los policías incautaron una pistola Glock reportada como robada y requerida por Investigaciones de Canelones, además de otra pistola Glock 26 modificada para disparar en ráfaga, cargadores y 51 municiones.

En el lugar también encontraron otros tres bolsos con municiones y dos chalecos antibalas. Todos los elementos fueron derivados a Policía Científica para su peritaje.

Los investigadores identificaron a uno de los sospechosos y trabajan para detener a ambos.

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