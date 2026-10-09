Policía investiga si fue correcto el procedimiento en el que un hombre fue abatido por un efectivo en José Pedro Varela

La Policía inició una investigación interna para determinar si el procedimiento en el que un hombre de 63 años murió abatido durante un allanamiento en José Pedro Varela, Lavalleja , fue realizado correctamente.

Bajo los lineamientos de la fiscal de 2.º Turno, Marlene Canosa, la Dirección Nacional de Asuntos Internos quedó a cargo de la investigación para establecer si el uso de la fuerza se ajustó a derecho o si existió alguna irregularidad.

Los investigadores pusieron a disposición de la Justicia los registros de las cámaras corporales que grabaron los allanamientos. Las imágenes están bajo reserva.

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El procedimiento se realizó este jueves de mañana por una investigación por tráfico de drogas y uso ilícito de armas de fuego. La Brigada Antidrogas, junto con efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) de Treinta y Tres y Maldonado, hizo tres allanamientos en viviendas de las calles Podestá, Flores y Río Negro.

En una de las casas se encontraba el hombre que murió durante el operativo. Según informó la Jefatura, le incautaron una varilla con punta de 50 centímetros. En las otras dos viviendas fueron incautadas cocaína, una balanza de precisión y diez celulares. También se incautaron un arma de fuego y municiones.

Los allanamientos apuntaban a desarticular dos grupos criminales vinculados al tráfico de drogas y al uso ilegal de armas de fuego que se disputan la ciudad de José Pedro Varela. Según informó la Policía, los enfrentamientos entre ambos grupos dejaron civiles y un policía de Minas heridos. Además, se les atribuye el incendio de una vivienda, entre otros hechos delictivos.