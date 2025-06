Pese a circulación de virus, MSP dice que no amerita cambiar fecha de vacaciones de invierno

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) les transmitió a las autoridades educativas que "no amerita" hacer un cambio en la fecha de las vacaciones de inverno , previstas del 30 de junio al 4 de julio de 2025. Así lo indicó este martes la ministra Cristina Lustemberg.

"Le damos seguimiento (a la situación) día a día, semana a semana. Hoy no recomendamos una variabilidad de las vacaciones, no amerita por los números", expresó. Recomendó que los niños enfermos no asistan a clases.