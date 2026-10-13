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una policía fue chocada

Persecución con tiroteo y choque en Puntas de Manga: fue detenido un delincuente con siete antecedentes

El hombre, de 31 años, conducía una camioneta robada, chocó a dos policías en moto y recibió un disparo en un hombro.

Un conductor de camioneta robada chocó a policías y recibió un disparo.

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Una persecución a un hombre que conducía una camioneta robada terminó al mediodía de este martes en Puntas de Manga, en una zona de pasajes cercana a Belloni y Camino Antares. Hubo disparos y el delincuente terminó contra el muro de una vivienda.

El procedimiento fue, en su mayoría, por avenida Belloni, donde el conductor cruzó varios semáforos en rojo. Luego ingresó a Pasaje B, una calle sin salida, donde un auto le impidió continuar. Al hacer marcha atrás, chocó a dos policías que lo perseguían en moto.

Cuando intentó salir del pasaje, los policías le dispararon. Tras ser herido, el hombre salió corriendo.

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El delincuente, de 31 años, fue detenido y trasladado a un centro médico por una herida de arma de fuego en un hombro. Se encuentra fuera de peligro. La policía herida también fue trasladada para recibir atención médica en el Hospital Policial y está fuera de peligro.

Según supo Subrayado, el detenido tiene siete antecedentes penales. El último es de abril de 2022, por violencia doméstica.

La camioneta, una Lifan tipo furgón, estaba denunciada como robada en la jurisdicción de la seccional 14.

El caso está a cargo de policías de Investigaciones de la Zona Operacional III. La Fiscalía aguardará a que el detenido reciba asistencia médica para resolver su situación judicial.

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