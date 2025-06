Orsi, Lacalle Pou y Sanguinetti recibieron premio por la Convivencia Pacífica y Democrática

"Cada país tiene sus lógicas, y cada uno de nosotros tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Nosotros no somos ejemplo de nada, no pretendemos serlo. Hay una construcción histórica de nuestro partido que nos ha traído hasta donde estamos", dijo el presidente Orsi en rueda de prensa luego de recibir el reconocimiento. "Durante mucho tiempo nos creíamos la excepción de América y tuvimos una dictadura terrible como el resto. Entonces no estamos curados, no estamos vacunados, de los problemas que pueden tener nuestras sociedades cuando se trata de democracia o autoritarismo", agregó.