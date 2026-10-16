Olivera cuestionó al gobierno por no haber concretado aún el acuerdo con HIF Global y apuntó a Cardona

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, cuestionó al gobierno por no haber concretado aún el acuerdo de inversión con HIF Global para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú y apuntó a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

"El gobierno tiene para firmar el acuerdo de inversión hace tiempo", aseguró. "Creo que por temas contestados dentro del propio gobierno no se ha avanzado", agregó, y apuntó a Cardona: "quien hoy es ministra de Industria, en su momento, estuvo en contra de esto y ahora tiene que estar a favor".

"La empresa, el Estado y la inversión están esperando para que se firme el acuerdo entre HIF y el gobierno", afirmó. Según Olivera, "el gobierno tiene que dar determinadas certezas y a partir de ahí comienza un proceso para HIF".

El intendente celebró el acuerdo con la empresa española Solaria para la construcción de un parque fotovoltaico y un data center en Florida, Canelones y San José con una inversión de 5.700 millones de dólares.

Olivera se manifestó "feliz por Uruguay, feliz por los departamentos, feliz por la zona metropolitana, que sigue generando ese efecto embudo en el Uruguay". "Al norte del río Negro hay otra realidad distinta, donde nosotros estamos esperando por decisiones del gobierno para que la empresa pueda avanzar en lo que es la concreción", indicó.

El jefe comunal sanducero dijo que "es difícil esperar cuando queremos avanzar en temas que la realidad no nos permite avanzar, porque Uruguay es caro para vivir, es caro para producir y si el gobierno no genera las condiciones en determinados lugares donde las condiciones no están dadas, porque es cara la energía, es caro el combustible, porque estamos lejos del puerto; si el gobierno no da señales en ese sentido es difícil que buena parte del territorio nacional se pueda desarrollar de manera integral".