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TITULAR DE TRABAJO INTERPELADO

Oposición convocará a los ministros Negro, Mahía, Castillo y Lustemberg al Parlamento

Los titulares de Interior, Educación y Salud Pública concurrirán a comisión, mientras que el ministro de Trabajo será interpelado por el conflicto en el puerto.

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La oposición convocará a cuatro ministros al Parlamento; tres de ellos a comisión y uno bajo el régimen de interpelación.

Quien ya tiene fecha confirmada es el ministro del Interior. Carlos Negro concurrirá el próximo 22 de setiembre a Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. La convocatoria es impulsada por el nacionalista Pablo Abdala por plan de seguridad y el combate al narcotráfico.

El legislador explicó que se quiere conocer qué alcance tiene el avance de los grupos delictivos brasileños en Uruguay, principalmente el Primer Comando Capital (PCC). Además, Negro será consultado por el Plan Nacional de Seguridad, que fue presentado hace seis meses.

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Otro de los ministros que concurrirá al Parlamento será José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura. Será a instancias del senador colorado Andrés Ojeda por la resolución de anular las sanciones impuestas por Fiscalía General a fiscales.

La tercera convocatoria será en régimen de interpelación. El diputado colorado Adrián Juri confirmó los apoyos necesarios del Partido Nacional, Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto para convocar al ministro de Trabajo, Juan Castillo, por el conflicto del puerto. El martes presentará la moción formalmente para que sea votada en el plenario.

Desde el Frente Amplio se cuestionó esta iniciativa argumentando que el conflicto ya fue solucionado y que hay un acuerdo por cinco años.

La cuarta convocatoria es a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El senador del Partido Nacional, Javier García, propone convocar a las autoridades de la salud al Parlamento por el cese del financiamiento de los implantes cocleares en el Hospital de Clínicas.

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