Oposición convoca a los ministros Carlos Negro, José Carlos Mahía y Juan Castillo al Parlamento

Se confirmó el llamado de tres ministros al Parlamento, dos de ellos a comisión y uno bajo el régimen de interpelación.

Quien ya tiene fecha confirmada es el ministro del Interior, Carlos Negro, Concurrirá el próximo 22 de setiembre a Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. La convocatoria es impulsada por el nacionalista Pablo Abdala por plan de seguridad y el combate al narcotráfico.

El legislador explicó que se quiere conocer qué alcance tiene el avance de los grupos delictivos brasileños en Uruguay, principalmente el Primer Comando Capital. Además, Negro será consultado por el Plan Nacional de Seguridad, que fuera presentado hace seis meses.

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Otro de los ministros que concurrirá al Parlamento será José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura. Será a instancias del senador colorado Andrés Ojeda por la resolución de anular la sanción de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a la fiscal del caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.

La fiscal letrada departamental Stella Alciaturi fue sancionada por publicaciones hechas en redes sociales antes de 2019 en contra del Partido Nacional. El senador expresó que fue una decisión inédita del Ministerio de Educación y Cultura, que argumentó que no se pudo comprobar que las publicaciones realizadas fueran hechas por la propia fiscal.

Por último, la tercera convocatoria será en régimen de interpelación. El diputado colorado Adrián Juri confirmó los apoyos necesarios del Partido Nacional, Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto para convocar al ministro Juan Castillo por conflicto del puerto. El próximo martes presentará la moción formalmente para que sea votada en el plenario.

Desde el Frente Amplio, se cuestionó esta iniciativa argumentando que el conflicto ya fue solucionado, y que hay un acuerdo por cinco años. Igualmente, el legislador anunció que abordará otras situaciones y otras ramas de la actividad industrial.