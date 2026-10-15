Nuevocentro presenta "VER con las manos": una experiencia sensorial interactiva para sensibilizar sobre la discapacidad visual

Con el propósito de continuar impulsando iniciativas de inclusión y accesibilidad que derriben barreras a través del arte, Nuevocentro Shopping inaugura el próximo martes 13 de octubre el espacio “VER con las manos”. La propuesta, desarrollada en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, invita a los visitantes a vivir y percibir la creación artística a través de sentidos alternativos al de la vista.

El proyecto propone un circuito vivencial a oscuras en el que los clientes ingresarán con los ojos vendados. Guiados por una audiodescripción en cada estación, los participantes podrán recorrer el espacio interactuando al tacto con las obras expuestas. Al finalizar el trayecto, se les invitará a quitarse la venda para apreciar la ambientación y los detalles visuales de la muestra.

La propuesta artística del espacio tiene como grandes protagonistas a las creadoras Margot Bauhoffer y Valentina Macedo:

Seguí leyendo ANDA se une a VISA para lanzar su nueva tarjeta internacional

Margot Bauhoffer y su proceso creativo: Ocupa un lugar central en esta muestra, destacándose su participación especial en dupla con su profesor, el reconocido artista Javier Alvez.

Valentina Macedo y la experiencia de taller: Además de su curaduría e intervención del recorrido táctil, la artista plástica Valentina Macedo conocida como Valenart, estará a cargo de la facilitación de los Talleres de arte a ciegas.

La muestra se completa con la valiosa contribución de los artistas plásticos uruguayos Alejandro Medone y Laren Bálsamo, integrando un colectivo comprometido con la accesibilidad cultural para esta oportunidad.

Información del Evento y Horarios

1. Circuito Vivencial “VER con las manos”

Fechas: Del martes 13 al domingo 18 de octubre de 2026.

Horarios:

Martes a viernes: 16:00 a 20:00 h.

Sábado y domingo: 14:00 a 20:00 h.

Acceso: Libre y gratuito, sin inscripción previa.

2. Talleres de Arte a Ciegas (a cargo de Valentina Macedo)

Acceso: Gratuito, con inscripción previa.

Días y horarios:

Viernes 16 de octubre: 17:00 a 18:00 h.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre:

Primer turno: 15:00 a 16:00 h. Segundo turno: 16:30 a 17:30 h



Con 'VER con las manos', Nuevocentro invita a sus clientes y a la comunidad a ponerse en el lugar del otro, descubriendo el valor de la empatía y la accesibilidad a través de una expresión artística inclusiva e transformadora.