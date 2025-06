"No entiendo la política tan cruel que se ha hecho y las agresiones que han recibido", dijo Sánchez tras designaciones de Ache y Argimón

Diversos dirigentes políticos cuestionaron las designaciones, ambas exjerarcas del gobierno de Lacalle Pou como embajadoras. El senador frenteamplista, Óscar Andrade dijo que no entiende la designación de Carolina Ache y el tema podría ser tratado este lunes en la bancada.

"Yo no voy a discutir con mis compañeros por la prensa y la verdad que me asombra enormemente la crueldad con la que se discuten las cosas. No por el caso de Andrade sino por el caso que se ha discutido con respecto a la Vicepresidenta de la República".