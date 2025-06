Marset envió un mensaje a Uruguay, dijo que Venezuela tiene un "narcogobierno" y reclamó "respeto al narcotráfico"

“Un breve comunicado para todos y cada uno de los países que me persiguen”, dice la nota, y comienza con un mensaje para Uruguay : “Me fui en el año 2018 y nunca más volví. No entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo. ¿Por qué no se ocupan mejor de los problemas que tiene el país, y se olvidan de mi, que estoy lejos hace siete años?”

Luego se refiere a Bolivia, y dice: “Lo he dicho antes, en Bolivia el narcotráfico es el crecimiento del país. El país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Tampoco hay una puta prueba contra mi y mi familia, se inventaron un caso que estoy tratando de revertir con dinero, que al final de cuentas eso era lo que querían”.

Más adelante se dirige a Estados Unidos, y agrega: “Esos malditos gringos, no les tengo ni un pelo de miedo, les dejo bien claro, y ya lo tienen bien claro, también me quieren inventar un caso, que yo jamás, en mi puta vida, he hablado de ustedes, para mi no existen”.

En esta parte se refiere a quien la Justicia de Estados Unidos señala como socio de Marset, detenido, a quien el narco uruguayo tilda de “sapo” o soplón.

“Lo que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo. Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo. Yo no soy cambista, manejo mi rubro bien manejado y no me meto en trabajos de otros. Nunca le pregunté siquiera cómo bajaba el dinero, así que si lo hacía de Estados Unidos, China o Chile, como dicen, a mi me chupa tres huevos. Yo no lo hice, por lo tanto no he cometido ningún delito en los Estados Unidos, así que déjense de joderme”.

Paraguay

La nota se explaya más sobre Paraguay, a cuyas autoridades también acusa de “vivir del narcotráfico”.

“Ustedes, malparidos, que también viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia, tienen a la madre de mis hijos presa sin siquiera una TV en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa, y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda su vida. Y ustedes lo tienen claro”, escribe Marset.

Y agrega: “No tiene una sola puta prueba porque nunca hubo lavado en su nombre, como a mi hermano y mi cuñado, que le pusieron lavado de activos por tener uno un auto y otro una camioneta a su nombre. Eso no es lavado de activos en ninguna parte del mundo, si van a seguir haciendo una persecución de mi familia, más vale que tengan los huevos bien puestos, porque pelear con fantasmas es difícil. Yo tengo media ciudad tomada. No voy a accionar porque sé que mi problema con tiempo y dinero lo voy a solucionar, pero ustedes me están agotando la paciencia. Ustedes manejan la droga que entra y sale al país”.

“Si viven del narcotáfico, respeten el narcotráfico. Si no les puede ir mal. Las únicas pruebas que tienen contra mi, y acepto que las tienen, porque no soy mentiroso y tampoco me creo que gane dinero jugando al fútbol, esas pruebas no les sirven de nada porque han violado las leyes de entrega de pruebas. Agarrarme no me van a agarrar nunca porque inteligencia tienen cero. Ustedes necesitan de sapos para capturar y los míos, que están a mi lado, son leales. Les pueden ofrecer 100 millones de dólares si quieren, eso no me da ni un poquito de miedo”, agrega Marset.

Venezuela

“Creen que estoy en Venezuela, bueno, al menos aquí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos y todo el gobierno es un narcogobierno, pero no lo niega ni les da poder a esos gringos”, dice Marset sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Y finaliza: “Yo sé muchas cosas, quizá por eso cundo mis abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay para que yo me entregue y dejaran de molestar a mi familia, no aceptaron. Creo que vivo no les sirvo porque sé mucha cosa, arrastraría a muchos conmigo. Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Sé que nada es gratis, digan la cifra y terminemos con esta farsa”.