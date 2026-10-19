Murió un motociclista de 25 años tras chocar con un auto en Ciudad de la Costa

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Archivo.

Un joven de 25 años murió al chocar en moto contra un auto, en Ciudad de la Costa.

Las circunstancias del siniestro fatal están siendo investigadas a cargo de la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2º Turno y en la escena hubo relevamiento de Policía Científica.

El auto circulaba por calle 5 y a la altura de la calle Oficial 2 chocó con el motociclista, que murió en el lugar.

El conductor del otro vehículo fue trasladado a un centro asistencial por traumatismo ocular. Tiene 59 años.