Un joven de 25 años murió al chocar en moto contra un auto, en Ciudad de la Costa.
Murió un motociclista de 25 años tras chocar con un auto en Ciudad de la Costa
El conductor del auto, de 59 años, resultó con un traumatismo ocular, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Las circunstancias del siniestro fatal están siendo investigadas a cargo de la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2º Turno y en la escena hubo relevamiento de Policía Científica.
El auto circulaba por calle 5 y a la altura de la calle Oficial 2 chocó con el motociclista, que murió en el lugar.
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El conductor del otro vehículo fue trasladado a un centro asistencial por traumatismo ocular. Tiene 59 años.
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