Moncecchi asegura que los problemas con residuos en Montevideo son puntuales y no se puede generalizar

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Montevideo Guillermo Mocecchi aseguró que los problema de limpieza y acumulación de residuos en la capital son puntuales y no se puede generalizar.

“Siempre vas a encontrar un punto en Montevideo con un problema puntual. Pero no es lo que pasa en todo Montevideo. Generalizar y decir que eso le pasa a todos los vecinos de Montevideo no, no es así”, dijo el jerarca este jueves en el programa Arriba Gente de canal 10.