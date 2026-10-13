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ORTUÑO

Ministro de Ambiente recibió a vecinos de Casupá, que plantearon sus preocupaciones por la represa

"Pudimos de primera mano transmitir una serie de problemas que hasta ahora no estaban siendo considerados", dijeron los vecinos tras la reunión.

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El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se reunió con los vecinos de Casupá, quienes le trasladaron sus inquietudes sobre la construcción de la represa.

Destacó el clima en el que se desarrolló la reunión. "Nos hicieron llegar sus preocupaciones sobre la conveniencia del proyecto a nivel general y las preocupaciones particulares que tienen sobre las posibles consecuencias o afectaciones en sus propias vidas y la de los vecinos. Nosotros transmitimos la voluntad de diálogo. No es la primera charla y vamos a seguir, porque lo fundamental es que Uruguay tenga esta obra clave recomendada y les comentamos y les mostramos los informes técnicos que era una preocupación que tenían, cuál es el sustento", señaló.

Desde el lado de los vecinos, señalaron que también plantearon datos al ministro. "Le dejamos un folder con toda la documentación acompañando eso, y pudimos de primera mano transmitir una serie de problemas que hasta ahora no estaban siendo considerados que nos iba a generar la represa y eso creo que es positivo. Comunicaciones, logística, puentes que va a tapar, problemas con las instancias con referencia a las líneas de UTE, con referencia a la circulación de estudiantes a los entornos de la cuenca, y muy importante, el tema ambiental, que ya tenemos que hasta ahora no está siendo bien ponderado, porque la cantidad de monte afectado y la fauna que habita en ese monte, no tiene respuesta", dijo uno de los vecinos.

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