Ministra Cardona visita este viernes la comisión de Industria tras polémica por situación financiera de Ancap

El exsubsecretario de Energía y Minería, Walter Verri dijo a Subrayado que llegan con la expectativa de que la ministra brinde explicaciones sobre las declaraciones del presidente Yamandú Orsi sobre Ancap. "La información a nuestro juicio es tendenciosa y parcializada, y por lo tanto la rebatimos públicamente. Queremos escuchar a la ministra y depende lo que nos diga vamos a dar nuestra razones".

VERRI CARDONA

Orsi se refirió el pasado martes a las críticas de la oposición por el manejo de las cifras sobre la deuda de 255 millones de dólares de Ancap que manejó en conferencia de prensa junto a la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona. "Que llamen a la ministra, que la reciban el viernes que ella pidió para ir. Si la reciben el viernes está todo bien", afirmó Orsi.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Antúnez, dijo a Subrayado que se están manejando con los datos del MIEM y entienden que son veraces. "Esta discusión se ha subido de tono de una forma que me parece que no aporta, hay una utilización política en definitiva de una temática que es muy sensible para el conjunto de los uruguayos".

ANTUNEZ CARDONA

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, dijo a Subrayado que dijo que esperan que la ministra le pida disculpas al presidente Orsi. "Lo primero que tiene que hacer es pedirle disculpas al Presidente de la República y a la población en general por mentir, por ocultar la verdad, por dar información parcial, información incompleta, inexacta y tergiversada".