"Mi sueño es ser presidente": niño de 12 años entregó carta a Orsi y recibió invitación para ir a Torre Ejecutiva

"Querido presidente, mi nombre es Franco Pírez, tengo 12 años. Soy estudiante liceal del liceo 16. Nací en Montevideo, Uruguay. Mi sueño es ser presidente, me interesa la política porque quiero ayudar a la gente y tengo varias ideas que me gustaría comentártelas. Me gustaría también, si tienes tiempo, conocerte y que me enseñes un poco de tu camino para cuando sea grande pueda cumplir mi sueño. Gracias por tomarte tu tiempo".