Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro fue trasladado este lunes desde la cárcel en Broohlyn hasta el tribunal en Mangattam, en Nueva York , en lo que es su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos , que lo acusa de crímenes como narcotráfico y terrorismo contra este país.

Maduro fue trasladado junto a su esposa Cilia Flores, ambos vestidos con un mameluco marrón y calzado deportivo naranja. Estaban esposados y primero fueron trasladados en vehículos hasta un helicóptero, que los llevó por aire hasta los juzgados de Manhattan.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Será presentado ante un juez al mediodía hora local (17H00 GMT). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El diario Clarín de Argentina publicó un video tomado por medios locales que muestra el traslado de Maduro y su esposa desde una camioneta al helicóptero que lo llevó a Manhattan.

TRASLADO MADURO

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

"Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.