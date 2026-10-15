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ELECCIONES BRASIL

Lula da Silva recorta distancia ante Flávio Bolsonaro en el balotaje en Brasil, según encuesta

La firma Quaest divulgó su encuesta más reciente el miércoles con el mismo resultado de 51% contra 49% a favor de Bolsonaro.

AFP

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recortó la diferencia en la intención de voto ante Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre, según una encuesta que ubica a ambos candidatos en un empate técnico.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro superó sorpresivamente a Lula en el primer turno con el 47% de los votos frente al 45% del mandatario izquierdista.

Tras la derrota, el presidente dio un golpe de timón en su estrategia, incrementó su actividad en redes sociales y multiplicó el anuncio de medidas ventajosas para la población.

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Una encuesta de la firma Datafolha publicada este jueves ubicó a Flávio Bolsonaro a la cabeza con 51% de la intención de voto en el balotaje, frente al 49% de Lula.

La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales y es menor que la registrada la semana pasada por la misma encuestadora (52% a 48%).

La firma Quaest divulgó su encuesta más reciente el miércoles con el mismo resultado de 51% contra 49% a favor de Bolsonaro.

FUENTE: AFP

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