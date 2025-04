Los Treinta y Tres: ¿cuántos eran?

Justo a 200 años de aquel histórico cruce por el Río Uruguay para desembarcar en la Banda Oriental, entonces parte del Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina, sigue la confusión sobre los “Treinta y Tres Orientales”, que ni eran 33, ni eran todos orientales, que no luchaban por un nuevo país sino por la defensa de la nación argentina.

Es una novela sobre hechos conocidos lo que podría quitar algo de interés, porque no es preciso tener un spoiler para que anticipe el desenlace de los episodios, pero atrae por cómo Pacheco cuenta cada episodio o por lo que transmite o lo que prefiere no transmitir, y de esa forma no reproducir mentiras que se han dicho hasta el cansancio.