Las lluvias provocaron la caída de un muro sobre una vivienda en barrio Cadorna

En el momento en que se registró la caída del muro, tres niños de seis, siete y 12 años se encontraban en el interior de la vivienda, mientras su abuela sacaba el agua “ya que se les había inundado todo”.

“De repente sentimos un ruido fuerte y lo único que atiné a ver fue cuando mi hijo agarró a los dos chiquitos y los sacó para afuera” relató la mujer a Subrayado. "Ahora me quedé sin nada, me dicen que no tengo que habitar la casa pero no tengo a donde ir" explicó y agregó que "le hicieron firmar un papel que no podía ingresar".