"La estamos pasando verdaderamente feo", dice un uruguayo en Israel y cuenta la experiencia con su familia

"La gente tiene que estar cerca del refugio, por lo menos a 10 minutos", indicó. Explicó que primero les llega un mensaje de texto para que se acerquen al refugio, al que deben ingresar cuando suena la alarma. Afirmó que no tienen problemas para acceder a la alimentación o servicios. "Israel tiene experiencia en guerra. No es algo que empezó hoy", resumió.

Apenas unos minutos después de culminada la entrevista con Subrayado, Vilensky y su familia debieron resguardarse en el refugio antibombas.

URUGUAYO ISRAEL DOS Salomón Vilensky, uruguayo en Israel.

"La estamos pasando verdaderamente feo esta vez. Te vienen bajones y ves que no todo lo que vos querés lo podés hacer. No es una guerra fácil pero creo que el futuro nos va a dejar vivir por un momento en paz. Pero no hay que dejar que los fanáticos ganen la guerra, en ningún lado del mundo", opinó.

Contó que, a pesar de la gravedad de la situación, no consideran abandonar el país. "Es bastante jodido para la familia pero es algo que estamos acostumbrados. Hay que estar preocupado, no hay más remedio (...) Tratamos de alegrar el asunto, por los niños", expresó.