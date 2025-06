Justicia resuelve este viernes si levanta la prohibición de Besozzi a ingresar a edificios de la Intendencia de Soriano

Luego, el 5 de mayo, en la previa a las elecciones departamentales y municipales, la Justicia accedió a quitarle la tobillera y dispuso arresto nocturno desde medianoche hasta las 7 de la mañana, con lo que pudo participar en el cierre de su campaña.

Los abogados de Besozzi recurrieron la sentencia en primera instancia con el objetivo de un Tribunal de Apelaciones decretara la nulidad de la imputación, pero los ministros Luis Charles y Adriana de los Santos entendieron que se debía confirmar la imputación, no así la ministra Gabriela Merialdo, que consideró que correspondía declarar la nulidad absoluta de la actuación judicial en primera instancia.

La prohibición de no acercamiento a las oficinas municipales, llevó a Besozzi a elegir entre votar o no votar, ya que su circuito estaba ubicado en la Secretaría de Deportes de la Intendencia, pero la advertencia de Fiscalía de disponer la prisión preventiva en caso de incumplimiento lo llevó a no sufragar el 11 de mayo.

Con los resultados electorales que confirmaron su victoria, los abogados de Besozzi solicitaron a la Justicia la revocación de la medida cautelar de no acercamiento a edificios municipales de cara a la asunción de un nuevo período al frente de la Intendencia de Soriano el próximo 10 de julio.