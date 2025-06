El testimonio de dos personas que pasaron la noche en la calle pese a la evacuación obligatoria

“Traté de volver (al refugio) pero no hubo caso”, dijo una mujer que estaba en el Centro de Montevideo. “Desde que empezó el plan Invierno, nunca, estoy esperando”, respondió al ser consultada si la habían ido a buscar para pasar la noche en un refugio.

Dijo que durmió en la calle, sobre un cartón, un colchón y frazadas. “Si me vienen a buscar dejo la calle”, aseguró.

Pasta base

Un joven contó a Subrayado que no va a los refugios porque fuma pasta base, y que se le pasa la hora para entrar a uno porque está todo el tiempo buscando plata para adquirir la droga.

“No entro al refugio porque fumo pasta base”, dijo este miércoles de mañana.

“Estar todo un día sin fumar pasta base es difícil”, agregó.

“Fumamos y queremos hacer plata, pasa la hora y queremos seguir haciendo plata, se te va la hora y ahí ya no entrás. No importa el frío, la lluvia, no te importa nada”, aseguró.