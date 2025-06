Jorge Díaz: "Están buscando los trapos sucios, y cuando uno no tiene trapos sucios está tranquilo"

“Aquellos que tenemos en regla absolutamente todo, estamos muy tranquilos. ¿O usted cree que no me han buscado el pelo al huevo? Pero cuando uno está al día con sus impuestos, fantástico, yo estoy absolutamente tranquilo.

“Están buscando los trapos sucios, y cuando uno no tiene trapos sucios está tranquilo”, concluyó.

La acusación del fiscal Perciballe

Antes, en la entrevista, Díaz fue consultado sobre la acusación que hizo el fiscal Ricardo Perciballe acerca de que lo perjudicó cuando Díaz era Fiscal General y en el 2012 lo sacó de una investigación que tenía sobre un caso de narcotráfico y crimen organizado.

Díaz dijo que tuvo que pedirle “a compañeros” que repasen casos e información de aquellos años para recordar lo referido por Perciballe, y que, hecha esa revisión, encontró “al menos tres traslados” de ese fiscal.

Al respecto aseguró que no hubo “nada raro” en esos traslados y que obedecían a “una política de rotación” de las fiscalías. En ese sentido recordó que el entonces fiscal Carlos Negro, ahora ministro del Interior, “fue trasladado cinco veces”.

Díaz también recordó que dos de esos traslados fueron impugnados por Perciballe y que tramitado ese recurso “la Justicia laudó” y “el tema quedó cerrado”.

DIAZ SOBRE PERCIBALLE

La designación de Carolina Ache

Jorge Díaz negó cualquier participación en la designación de Carolina Ache como embajadora en Portugal, y aseguró que fue decisión del canciller Mario Lubetkin y el presidente Orsi.

“No tuve nada que ver, la decisión fue del canciller con el presidente”, dijo Díaz, y agregó que no lo consultaron al respecto.

“No me preguntaron, capaz que me hubiera gustado que me preguntaran, pero no me preguntaron”, dijo Orsi, y agregó que posiblemente era un tema que generaría “discusión”.

Al respecto dijo que apoya “la decisión del gobierno”. “Mi opinión política es la del presidente”, concluyó.

Ministerio de Justicia

Díaz también fue consultado sobre la probable creación del Ministerio de Justicia, y al respecto aseguró que no quiere ser ministro de esa eventual secretaría de Estado, si es que se crea.

“No me gustaría, pero si el presidente Orsi me manda, voy”, dijo.

En esta línea aseguró que le “fascina” el rol que cumple como prosecretario de Presidencia: “Me fascina donde estoy, veo todo el gobierno y puedo ser una rueda de auxilio”.