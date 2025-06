Audiencia por Charles Carrera: "Actuó claramente con engaño", dijo la fiscal Fleitas al solicitar la imputación

"Actúa con engaños en los actos en los que debe intervenir por razón de su cargo, provocándole un daño a la administración en beneficio de un tercero", sostuvo la fiscal en su pedido de formalización. "Al tener la facultad de administración, es un ordenador de gastos. Tiene conocimiento de las partidas del ministerio y debe vigilar que esa partida tenga el destino para la cual fue concedida", agregó.

"Actuando con engaño da dos órdenes, una de naturaleza verbal y otra de naturaleza escrita. La verbal, le ordena al doctor Anzalone, que en ese momento era el director de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que ingrese a un civil a el Hospital Policial. Y como bien dijo el doctor Anzalone, las órdenes se cumplen, no se discute, y eso ingresa dentro de lo que en derecho penal se conoce como una causa de obediencia debida al superior", señaló Fleitas.

La fiscal explicó que, según su teoría del caso, para que Hernández ingresara al sistema, hubo que "falsear la ocupación" y que para esto se requirió un documento. "Esa falsedad en cuanto a la ocupación es lo que configura el delito de falsificación ideológica por funcionario público en un documento público como lo es una historia médica", añadió.

"En este caso no había ninguna norma que habilitara a que se pudiera atender a un gasto de un particular. Razón por la cual hay una desviación del poder, que además es en perjuicio del Estado, pone en evidencia lo que tiene que ver el daño, porque el delito de fraude exige necesariamente que exista un daño", argumentó sobre otra de las tipificaciones que solicita, por fraude.

"Actuó claramente con engaño", remarcó la fiscal. "Es claro que autorizó el pago Carrera. Hizo uso de información o datos reservados, que él los conocía, por razón del cargo que tenía", dijo.

Desde la defensa de Carrera, el abogado Juan Manuel González Rossi pidió el sobreseimiento respecto al delito de abuso de funciones, debido al cambio en la tipificación. También afirmó que la fiscal tuvo "errores del pedido de formalización" lo que indica que hubo "un análisis no minucioso y profundo" de la causa y que manifestó afirmaciones con "ningún tipo de sustento probatorio".

"Con la anterior titular de la Fiscalía, había aspectos sobre los que ya tenía total claridad, como que al señor Víctor Hernández nadie le había creado ningún cargo de nada", aseguró González. Por su parte, la abogada Lucía Fernández consideró que "existe un gran cúmulo de evidencia que controvierte las afirmaciones de la Fiscalía".

Los abogados también remarcaron que su cliente está en estado de indefensión por el cambio de delito. "El señor Charles Carrera tiene que tener la certeza mínima, lo mínimo que el Estado de Derecho le puede garantizar a una persona sometida a una investigación, es darle a conocer los cargos que se le imputan, y de manera definitiva", consideró González. "Solicitamos que den la garantía mínima al imputado de conocer los cargos que se le imputan", agregó.

"Es imposible defenderse así", dijo la abogada Fernández.

"Vamos a demostrar que el planteo de la doctora Fleitas no logra superar las pautas mínimas de seriedad, de solidez, de credibilidad, de racionalidad, coherencia y verosimilitud", aseguró el abogado, para quien "esa solicitud de formalización no puede prosperar".

Entre los puntos expresados por la defensa, estuvo el cuestionamiento al delito de "utilización indebida de información privilegiada" y el pedido de que se rechace. El abogado González afirmó que tiene que ver con la venta de información privilegiada, por lo que no cuadra su tipificación, y que además, aseguraron, no se trataba de información reservada. Para la defensa es "atipicidad ostensible".

Previamente, el exsenador presentó escritos académicos y jurídicos que sostienen su inocencia, y recusó a la fiscal Fleitas por entender que tiene “una clara filiación política y afinidad ideológica” con partidos de la oposición.

Los abogados de Carrera presentaron el escrito de recusación y solicitaron a la Justicia que suspenda la audiencia de formalización, pero se mantuvo. Luego, volvieron a pedir, en la audiencia, una prórroga de 120 días, argumentando que la Fiscalía cambió de teoría del caso sin comunicar al indagado. "La evidencia que la defensa tuvo que recabar. Todas las evidencias que la defensa tuvo que salir a cuestionar. Los informes jurídicos, fueron enfocados a demostrar que esos hechos no podían nunca encuadrar en el delito de abuso de funciones", dijo el abogado en la audiencia, y agregó: "La defensa no tuvo el preaviso de la Fiscalía no tuvo la posibilidad de volver a revisar las evidencias a la luz de estas nuevas figuras imputadas. No tuvo la posibilidad de ordenar sus argumentos a la luz de estas nuevas figuras imputadas y no tuvo la posibilidad en un asunto de tanta complejidad, de requerir a los consultantes que los analizaran ahora a la luz de los delitos de estas tres nuevas figuras imputadas", sostuvo el abogado.

Para Fleitas, según indicó en la audiencia, "no hay argumentos" para lo solicitado por la defensa en relación a la prórroga, que conocen el caso desde agosto de 2022, por lo que se opuso. Los hechos que se van a relatar son exactamente los mismos que fueron tomados en cuenta por mis antecesores.

La jueza no dio lugar al pedido de la defensa.

La bancada de Senadores del Frente Amplio, y en particular los dirigentes del MPP (sector de Carrera) cuestionan a la fiscal Fleitas por presentar una acusación habiendo estudiado en pocos días un expediente que lleva tres años de investigación.

A su vez cuestionan la designación de Fleitas por parte de la Fiscal General Mónica Ferrero, que dispuso el traslado de la anterior fiscal del caso.

Por esta razón citaron al Parlamento a Ferrero, para que explique este cambio de fiscal y otros traslados, por ejemplo en el caso que tiene ya imputado y con medidas cautelares al intendente elector de Soriano, en nacionalista Guillermo Besozzi.