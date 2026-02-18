RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO CONEXIÓN GANADERA

Jorge Barrera, abogado defensor de Carrasco e Iewdiukow, anunció que no aceptarán proceso abreviado e irán a juicio oral y público

"Vamos a ir a un juicio oral y público que es lo que le da garantías a todas las partes", dijo.

jorge-barrera-abogado-conexión-ganadera

El abogado Jorge Barrera, a cargo de la defensa de Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, anunció que no aceptarán un proceso abreviado y sí irán a un juicio oral y público en el caso Conexión Ganadera.

"Mis patrocinados están en prisión preventiva a la espera del juicio. Nosotros hemos sido muy claros y contundentes en que no vamos a ir por ningún camino extraprocesal, ni nos ha sido ofrecido ni vamos a aceptar ningún acuerdo abreviado, vamos a ir a un juicio oral y público que es lo que le da garantías a todas las partes", dijo.

Y agregó: "Hay una acusación fiscal que va a prorrogarse tal cual ha sido ya sentenciado, hasta julio del año 2027. Allí nosotros hemos dicho con toda claridad que estas instancias tienen el efecto de poder esclarecer dos cosas: primero, si existió o no delito; en segundo lugar quiénes son los responsables y, en tercer lugar poder establecer también si hay responsabilidad, qué grado de responsabilidad y qué grado de pena puede tener cada uno de los partícipes".

