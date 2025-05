Intendente electo de Canelones quiere que la comuna financie saneamiento y comenzar en Atlántida, por nuevo hospital

"Todos en la campaña estábamos de acuerdo de que tenemos que dar un salto en el tema saneamiento en Canelones, que no llegamos al 30 por ciento. OSE está en una situación, lo ha expresado el presidente, delicada desde el punto de vista financiero (...) no va a poder afrontar la demanda que tiene Canelones, y nosotros en algo que no tiene precedente, fideicomiso mediante, pensamos financiar parte del saneamiento en Canelones", sostuvo.