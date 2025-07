"Hasta el momento, no hemos llegado a un acuerdo", afirmó el intendente de Paysandú sobre las transferencias

"Hasta el momento, no hemos llegado a un acuerdo", anunció el presidente del Congreso de Intendentes , Nicolás Olivera, tras una nueva reunión este martes con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en Torre Ejecutiva por las transferencias del Gobierno nacional a las Intendencias.

El Congreso de Intendentes sesionará este miércoles desde las 11 de la mañana. En la instancia, se informará del estado de las negociaciones con el Poder Ejecutivo.

Olivera destacó los avances de las dos partes en llegar a un acuerdo. "Nosotros, hemos depuesto muchos planteos históricos que ha tenido el Congreso y que se han agravado. Entonces, hablar de números hoy me parece que no es prudente, por lo menos, hasta no hablar con el presidente de la República", afirmó.

El primer vicepresidente del Congreso de Intendentes, el frenteamplista Francisco Legnani, mencionó el esfuerzo realizado por ambas partes para alcanzar un acuerdo. "Tenemos que seguir conversando. Evidentemente, si estamos en este punto es porque no hemos llegado a un acuerdo", indicó el jefe comunal de Canelones, quien se mostró optimista sobre el tema tras comunicarse con Orsi.

Legnani sostuvo que hay varios puntos sobre los cuales se debe seguir conversando, entre ellos, las partidas de descentralización.