Fratti reafirmó sus dichos: "Capaz que no está bien para la RAE pero en mi pueblo es bastante común"

Al ser consultado este lunes por Subrayado sobre sus dichos, Fratti manifestó: “no he tenido diálogo, ni voy a contestar nada”. “En todo caso, capaz si tendría que contestar sería a mis coterráneos, cosa que no ha ocurrido”, sostuvo.

Fratti afirmó que se tiene que ocupar de los temas importantes de su cartera, como la garrapata, “no de los dichos en un discurso político en un cierre de campaña”. Según el ministro, “está totalmente, me parece a mí, fuera de orden pedir explicaciones de los dichos, como yo no le pido a nadie explicaciones de las barbaridades y de las cosas que se dicen que no son verdad”.

“Cada uno, que la gente interprete, cada uno nos irá juzgar. Lo importante es lo que opine la ciudadanía cuando nos sometamos al veredicto público nuevamente”, manifestó.

“Yo no me arrepiento. Cómo me voy a arrepentir de las expresiones que usamos normalmente. De dónde sacaron eso que los políticos tienen que ser inmaculados y no pueden decir una mala palabra. Sabés cuántas veces me han dicho eso a mí en mi pueblo. Nunca quedé mal con nadie, aun mis amigos cuando no están de acuerdo con algo usan esta expresión. Por lo tanto, capaz que no está bien para la Real Academia Española pero en mi pueblo es bastante común”, concluyó.

La presidenta del Directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, rechazó los dichos de Fratti, pero le restó importancia al tema, que fue conversado en la Comisión de Asuntos Políticos.

“Obviamente, desaprobamos los términos en que se trató al Partido Nacional”, indicó y agregó: “exigimos respeto, no es un insulto y un agravio que venga de cualquier militante, de cualquier persona impulsiva, sino quien se refirió de esa forma al Partido Nacional fue un ministro de Estado”.

Rubio fue consultada sobre un eventual pedido de retractación pública de Fratti. Afirmó que no hubo comunicación formal con el gobierno o con el Frente Amplio. “No es la forma de generar el diálogo que nos prometieron”, manifestó.