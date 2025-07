Fiscalía pedirá 23 años de cárcel para el hombre que mató a su hija de cinco meses en un juicio simplificado

El juez de primera instancia, que no dio lugar al juicio simplificado, argumentó que se desarrollará el caso "sin la publicidad y las garantías que significa un juicio oral y público, cuando perfectamente eso podría significar un perjuicio para él, porque la Fiscalía en ese caso pediría una pena más alta, teniendo en cuenta la posibilidad también de que un juicio abre otra alternativa, de que sea absuelto, de que no se llegue a probar lo que la hipótesis de la Fiscalía viene a probar y demás. Por lo tanto, o sea, si yo digo no hago lugar al proceso simplificado, de alguna manera es obligarlo a él, a ir a un juicio oral por una pena quizás más alta, a defenderse de una pena más alta, cuando hoy lo que ustedes están asegurándole es una condena de 23 años. Y por otro lado, hacer lugar a esta condena en un proceso simplificado de alguna manera significa tramitar con una estructura procesal muy reducida un hecho que generó una conmoción pública y que perfectamente uno podría decir que la sociedad necesitaba como otras formas de resolverlo".