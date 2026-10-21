Femicida de Avril Wilkins será declarado inimputable y enfrentará juicio de condena de rehabilitación en el Vilardebó

El femicida de Avril Wilkins será declarado inimputable y se ordenará su rehabilitación en el Hospital Vilardebó.

Avril tenía 19 años y fue asesinada con más de 40 puñaladas en Ciudad del Plata, el pasado mes de junio.

Su femicida será declarado inimputable y enfrentará un juicio simplificado en el que recibirá una condena judicial para ser rehabilitado en el Hospital Vilardebó.

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Los hechos ocurrieron la noche del 3 de junio, alrededor de las 21 horas, cuando Avril regresaba a su casa y, al bajarse del ómnibus junto a un amigo, fue abordada por el agresor, de 21 años, a quien conocía del liceo, de acuerdo con la investigación del caso.

Tras el femicidio, las pericias realizadas por el Instituto Técnico Forense (ITF) al agresor determinaron que era inimputable y, por lo tanto, no podía recibir una condena de cárcel común. La familia lamentó los resultados de la pericia del ITF.

Actualmente, el agresor se encuentra en el Vilardebó cumpliendo medidas cautelares.