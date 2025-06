Federación Uruguaya de Boxeo preocupada por peleas irregulares en plaza Líber Seregni

El presidente de la federación, Adrián Silvera, en dialogo con Subrayado afirmó que la primera preocupación es quién se hará responsable en caso que suceda un accidente, y que entiende que los adolescentes quieran hacer deporte pero que "no son los métodos para hacerlo, no es un lugar apropiado (...) y si se cae uno, golpea la cabeza, por más que me digan, tiene casco, no es un sitio apropiado para hacer boxeo".