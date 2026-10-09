Facundo, el representante de Flores en Gran Hermano, que se plantó frente al grupo de hombres

Facundo Alberto Fernández Moreira nació el 25 de abril de 2005 en Trinidad Flores. Desde pequeño desarrolló una pasión especial por el ajedrez, disciplina en la que obtuvo importantes logros, destacándose como campeón Sub9. También jugó al básquetbol, combinando el deporte con sus estudios y otras actividades.

Hace algunos años con un grupo de amigos comenzó a incursionar en la música como una forma de entretenimiento y expresión.

Hoy, continúa disfrutando de esa pasión mientras la carrera de ingeniería mecánica en Montevideo, construyendo su camino entre el estudio, los desafíos personales, la música y ahora Gran Hermano.

Su madre, su hermana, su padre, una maestra de la escuela y una vecina contaron a Subrayado cómo es Facundo.

En las últimas horas, Facundo se plantó frente al grupo de hombres, la "hermandad", y les dejó claro cómo es su juego.