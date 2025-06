"Estoy convencido que es el camino correcto", dijo Orsi sobre el Ministerio de Justicia, pero agregó que debe salir "por consenso"

“Estoy convencido de que este es el camino correcto. Ahora bien, se puede enviar un proyecto, se levantan las manos y sale o no sale. Pero en un tema como esto no me parece correcto. Acá se precisa un consenso mínimo”, dijo Orsi, y señaló que “un buen punto de arranque es que en los programas partidarios está el planteo”.