"Es un cambio cultural, no todo requiere de ver especialistas", dijo Leonel Briozzo sobre acceso a médicos especialistas

“Para implementar el decreto hay que hacer modificaciones sistémicas que tienen que ver con mejorar la atención en el primer nivel de atención, ya que un dolor de espalda, por ejemplo, no es para ver traumatólogo. Un dolor de espalda tiene que ver primero a un médico, y ese médico identificar si es para ir a un traumatólogo o para un internista porque es un dolor en un riñón, que también se manifiesta por dolor de espalda”, dijo Briozzo este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“En general lo que tenemos que mejorar es que el primer nivel de atención, el médico general y de familia, tenga mayor capacidad resolutiva, que si tiene que pedir una placa la pueda pedir, pueda ver el resultado y pueda resolver la situación. Porque no todo requiere un especialista. Y cuando lo requiera, lo que creemos que es fundamental es que haya mejor distribución de especialistas, fundamentalmente en todo el territorio nacional, para eso estamos trabajando en una estrategia de recursos humanos en salud que busca aumentar la cantidad y calidad de especialistas en todo el territorio, mejorando la enseñanza y aprendizaje en todo el país tanto a nivel público como privado, y complementando servicios”, agregó.

“Es un cambio cultural, no todo requiere de ver especialistas. Es más, lo que se plantea es que la mayoría de las consultas no requieren de especialistas si no que pueden ser resueltos por equipos de primer nivel de atención”, concluyó.