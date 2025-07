Familia de niño con meningococo pide colaboración para afrontar gastos mientras atraviesan la situación

La familia de Gustavo Ureta, el niño diagnosticado con meningococo tipo c en Shangrilá, solicita la colaboración de la población ya que ambos padres trabajan de forma independiente y no están contando con ingresos.

Gustavo comenzó rápidamente con tratamientos de antibióticos y actualmente se le ve una pequeña mejoría.

"Viene estable y mejorando varias cosas que tenía, que era rigidez en todo el cuerpo, el dolor de cabeza que era muy fuerte, fiebre. Viene mejorando toda esa parte desde el miércoles que se le inició el antibiótico", explicó su madre, Cecilia de León. De todos modos, sigue teniendo fiebre y síntomas estomacales.

"La doctora ayer nos dijo que la cepa que tiene, que es la más fuerte y la más agresiva, entonces hay que hacerle una resonancia magnética, que estamos a la espera de que se le haga, para saber si no se le generó pus en el cerebro, que eso complicaría la situación", detalló.

En las últimas horas, el niño ha podido comunicarse con sus papás. "Perdió un poco la audición de uno de los oídos, entonces está en la cama muy deprimido. También le pidieron evaluación psicológica porque tenía un cuadro emocional", agregó su madre.

Los papás de Gustavo trabajan de forma independiente, por eso solicitan la colaboración de la población para poder afrontar gastos de la familia.

"Pintamos casas, hacemos changas, yo hago feria los sábados en Lagomar, doy clases particulares de matemáticas pero tengo pocas, y ahora con esto no podemos, porque Gustavo está en aislamiento. No puede ingresar nadie, solamente nosotros dos, entonces estoy yo o está el papá y no nos queda otra opción. Teníamos una casa vista para ir a pintar y a trabajar, y no podemos", dijo.

La colaboración puede ser a través de las cuentas Brou 001819510 – 00002, Prex 19901966 o Mi dinero 1537775.