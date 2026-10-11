Uruguay Enseña convoca a docentes, talleristas y profesionales interesados en formarse para dictar clases en aulas de contexto crítico.
Enseña Uruguay convoca a docentes, talleristas y profesionales interesados en formarse para dictar clases en contexto crítico
"Estamos buscando gente que quiera aportar a la educación, que tenga ganas. Personas que ya estén en la educación o que son de otras carreras", dijo Sofía Puig a Subrayado.
Uruguay Enseña es una asociación civil, sin fines de lucro, que trabaja con el foco puesto en educación pública y en el acompañamiento y formación de personas que quieran dar clases durante dos años en contextos de vulnerabilidad.
Sofía Puig destacó que todos los años abren una convocatoria para docentes y personas procedentes de otras carreras para que se sumen a la educación.
"Estamos buscando gente que quiera aportar a la educación, que tenga ganas. Personas que ya estén en la educación o que son de otras carreras, pero dicen yo ahora quiero durante dos años dedicarme a la educación", comentó.
Los interesados pueden conocer más información a través de la página web enseñauruguay.org
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