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EDUCACIÓN

Enseña Uruguay convoca a docentes, talleristas y profesionales interesados en formarse para dictar clases en contexto crítico

"Estamos buscando gente que quiera aportar a la educación, que tenga ganas. Personas que ya estén en la educación o que son de otras carreras", dijo Sofía Puig a Subrayado.

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Uruguay Enseña convoca a docentes, talleristas y profesionales interesados en formarse para dictar clases en aulas de contexto crítico.

Uruguay Enseña es una asociación civil, sin fines de lucro, que trabaja con el foco puesto en educación pública y en el acompañamiento y formación de personas que quieran dar clases durante dos años en contextos de vulnerabilidad.

Sofía Puig destacó que todos los años abren una convocatoria para docentes y personas procedentes de otras carreras para que se sumen a la educación.

"Estamos buscando gente que quiera aportar a la educación, que tenga ganas. Personas que ya estén en la educación o que son de otras carreras, pero dicen yo ahora quiero durante dos años dedicarme a la educación", comentó.

Los interesados pueden conocer más información a través de la página web enseñauruguay.org

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