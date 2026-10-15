El papa evoluciona favorablemente; la radiografía mostró una buena recuperación y retomó tareas desde el hospital

León XIV muestra señales favorables de recuperación después de la operación de pulmón a la que fue sometido el martes en Roma.

El último parte médico del Vaticano informó que los controles de rutina dieron resultados normales y que una radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado.

El pontífice pasó bien la noche, se levantó, desayunó y retomó parte de sus tareas desde el hospital Gemelli. También realizó ejercicios de fisioterapia y pudo desarrollar sus actividades cotidianas de forma autónoma.

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Además, celebró misa en una sala de la décima planta del hospital, donde permanece internado, y recibió al arzobispo Paolo Rudelli para una reunión de trabajo.

León XIV, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El análisis realizado durante la cirugía confirmó un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

Ahora los médicos esperan los resultados definitivos de los tejidos y los ganglios extraídos para determinar si el tumor se extendió y si será necesario un tratamiento complementario. El Vaticano prevé que permanezca internado al menos hasta el martes 20 de octubre.

Mientras tanto, en Uruguay crece la expectativa por la visita prevista para noviembre. La gira comenzaría el viernes 6 con la llegada a Montevideo e incluiría actividades en Paysandú y Florida, antes de continuar hacia Argentina y Perú.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que el Papa mantiene el deseo y la intención de realizar el viaje. En Uruguay, la Iglesia continúa con los preparativos y no suspendió las contrataciones.

Pero la recuperación tras una cirugía pulmonar y los resultados médicos pendientes serán determinantes. Faltan apenas tres semanas para la fecha prevista de llegada y todavía no hay una confirmación definitiva de que León XIV pueda cumplir con la gira.

La expectativa ahora está puesta en su evolución durante los próximos días y en los resultados que permitirán conocer con mayor precisión el alcance de la enfermedad.