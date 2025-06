Diputado colorado dijo que falta "información relevante" en Rendición de Cuentas y que no se pudo iniciar tratamiento

El diputado del Partido Colorado , Conrado Rodríguez , afirmó que el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de Rendición de Cuentas incompleto y por lo tanto no se pudo iniciar su tratamiento ni recibir al equipo económico.

“Formalmente no está en la Cámara de Representantes la Rendición de Cuentas aún, porque no se le pudo dar entrada, porque había información relevante que tiene que ver con algunos organismos públicos, los cuales no se envió esa información al Parlamento. Según lo que se nos ha dicho, en esta semana se va a enviar esa información, se le va a dar nuevamente ingreso formal a la Rendición de Cuentas, y recién la semana que viene, el martes, la Cámara de Representantes va a dar cuenta de ese ingreso y lo va a mandar a la comisión integrada entre Presupuesto y Hacienda”, explicó Conrado.