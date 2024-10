Cosse sostuvo que en ASSE faltan medicamentos y García dijo que es "una declaración miserable y mentirosa"

La compañera de fórmula de Yamandú Orsi recordó el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), padre del presidente Luis Lacalle Pou, y dijo que tuvo “una vocación neoliberal activa en el sentido de ir desmantelando las empresas públicas”. Según Cosse, el actual gobierno pasó a “una estrategia de desmantelación pasiva” de “no dar presupuesto, no generar proyectos”. “Veníamos con empresas públicas con proyectos por delante (...) y empezó todo a quedar en la nada”, sostuvo.

Cosse también dedicó parte de sus declaraciones a referirse a salud pública. “Si vos vas a atenderte a la salud pública es probable, lamentablemente, en cualquier parte del Uruguay que no haya remedios. No estoy hablando de remedios sofisticados, que no te encuentres con remedios que tengas dificultades, lo cual en Montevideo implica ir de un lugar a otro, en el interior implica recorrer un departamento”.

El senador nacionalista, Javier García, salió al cruce de los dichos de Cosse. Dijo que es “una declaración absolutamente miserable. Mentira y mentir a sabiendas y cavando una grieta moral y ética que nos separa”. “Este tipo de actividad política, de estilo político de la mentira y tener una declaración tan miserable, separa”, agregó.

Según García, la declaración de Cosse es confirmatoria y recordó cuando durante la crisis hídrica la entonces intendenta de Montevideo alertó “falseando” un informe de la Facultad de Medicina que “si tomaban agua de la canilla le iban a nacer niños malformados”. “Hay que pasar esos límites éticos, morales. Estamos en las antípodas éticas”, sostuvo García.

Y apuntó a la candidata a vice del FA. A Cosse “no se la vio preocupada cuando ella era gobierno y dejó al país en las puertas de una pandemia como la que nos golpeó con 100 test de covid. Dejaron al Uruguay regalado, desnudo para enfrentar al covid”.

“No le preocupaba el Hospital Policial, no le preocupaba lo de Carrera y todo el equipo que iba allá del Ministerio del Interior con todo esto que está pasando. Eso no le preocupaba”, dijo. “Realmente, una declaración miserable y mentirosa, y aparte dicho para lastimar al país, mintiendo y lastimando al país, porque fueron dichas en Argentina para lastimar al país”, insistió García.