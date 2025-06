Conexión Ganadera: Justicia fijó para el 17 de julio la audiencia para imputar a Carrasco, su esposa y la viuda de Basso

"Yo, creo que el panorama que antes era desolador, ahora puede empezar a cambiar un poquito", expresó. El abogado no descartó que haya más imputaciones en otros escalafones jerárquicos de la empresa cuando el fiscal cuente con la información solicitada al exterior. "No tenemos ninguna duda que esto no se va a agotar en estas tres personas", dijo el defensor de los damnificados y habló de una asociación para delinquir.

Durán sostuvo que el informe de la Senaclaf es "muy contundente" en relación a movimientos bancarios, campos y otros bienes.