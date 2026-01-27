RECIBÍ EL NEWSLETTER
en la laptop Acrab 2025

Ceibal advierte por fallas en batería de laptop que pueden generar "quemaduras"; las recomendaciones

Algunos indicios que se pueden verificar en laptops con fallas son "batería hinchada en la base de la laptop, que la laptop se caliente más de lo usual, menor duración de la batería".

laptop-ceibal-comunicado

ANEP advierte por laptop de Ceibal que puede generar "quemaduras", debido a una falla que hace que se sobrecaliente.

Si las familias que tienen esta laptop, la Acrab 2025, detectan incidentes, la recomendación es llevarla a Cebial, aunque antes se deben seguir pasos previos: dejar de usarla, apagarla, desenchufarla, guardarla en lugares frescos, secos y ventilados, y evitar arreglarla o abrirla por cuenta propia.

"Desde Ceibal se detectaron fallas en la laptop Acrab 2025 que, en condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y produzca daños permanentes al equipo o incluso quemaduras", dice el comunicado.

nueva edicion de campus del sur en montevideo: una propuesta de ceibal con talleres y conferencias educativas gratuitas
Seguí leyendo

Nueva edición de Campus del Sur en Montevideo: una propuesta de Ceibal con talleres y conferencias educativas gratuitas

Para llevar la laptop a Ceibal, se puede recurrir a los centros de reparación oficial que figuran en la web de ANEP o enviarlas por El Correo, en ambos casos sin costo.

"Algunos ejemplos de comportamientos fuera de lo habitual a los que prestar atención son: batería hinchada en la base de la laptop, que la laptop se caliente más de lo usual, menor duración de la batería", detallan.

"Los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguiremos informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir. Destacamos que no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal", agregan. Las vías de contacto con Cebial son 0800 2342, *2342 por teléfono móvil o por correo a [email protected].

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado, archivo.
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
en pocitos

Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia
Este martes

Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

Te puede interesar

Oddone anunció medidas por baja del dólar; estamos preocupados, sostuvo el ministro video
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China video
INFORMÓ CANCILLERÍA

La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
Foto: FocoUy. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Mercado de trabajo cerró 2025 con el máximo nivel de empleo desde 2015

Dejá tu comentario