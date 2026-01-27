Ceibal advierte por fallas en batería de laptop que pueden generar "quemaduras"; las recomendaciones

ANEP advierte por laptop de Ceibal que puede generar "quemaduras", debido a una falla que hace que se sobrecaliente.

Si las familias que tienen esta laptop, la Acrab 2025, detectan incidentes, la recomendación es llevarla a Cebial, aunque antes se deben seguir pasos previos: dejar de usarla, apagarla, desenchufarla, guardarla en lugares frescos, secos y ventilados, y evitar arreglarla o abrirla por cuenta propia.

"Desde Ceibal se detectaron fallas en la laptop Acrab 2025 que, en condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y produzca daños permanentes al equipo o incluso quemaduras", dice el comunicado.

Para llevar la laptop a Ceibal, se puede recurrir a los centros de reparación oficial que figuran en la web de ANEP o enviarlas por El Correo, en ambos casos sin costo.

"Algunos ejemplos de comportamientos fuera de lo habitual a los que prestar atención son: batería hinchada en la base de la laptop, que la laptop se caliente más de lo usual, menor duración de la batería", detallan.

"Los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguiremos informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir. Destacamos que no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal", agregan. Las vías de contacto con Cebial son 0800 2342, *2342 por teléfono móvil o por correo a [email protected].